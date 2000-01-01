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Оптово-розничная продажа Б/У компьютерной техники
Соберём компьютер под ваши нужды экономно с проверенным качеством
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Обратный звонок
+7 (925) 122 19 00
Главная
Работа с нами:
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
У нас выгодно!
В разы дешевле, чем новые, качество не хуже.
Новый компьютер с процессором Core-i3 стоит от 20000 рублей, мы предлагаем системные блоки от 8000 рублей. При этом работоспособность составляем не менее 5 лет, а также мы проводим предпродажную подготовку компьютера: Чистим, меняем термопасту и тд, что дает гарантию его долговечной службы и не перегревание
Работаем на перспективу
Предоставляем гарантии качества на все выполненные работы и комплектующие. Обеспечим вас компьютером, который идеально подойдет под ваши нужны. Будь то для колл-центра, бухгалтерии, дизайна или видеомонтажа. Мы уже более 10 лет на рынке и поэтому знаем как собрать компьютер, который прослужит вам долго. Нам интересно, чтобы к нам обращались снова и снова, поэтому мы работаем на перспективу
Оперативное решение вопроса
Оперативная сборка и доставка. Подбираем лучшие и выгодные решения и комплектации по вашим критериям или предоставим готовые конфигурации. Доставим в течении дня
каталог
Системные блоки
Мониторы
Комплектующие
Вид корпуса может отличаться от Фото
Core i3-2100/RAM: 8Gb/HDD 500Gb
7000
р.
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Core I3-540/4Gb/250Gb HDD
4500
р.
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Core I5-3470/RAM: 8Gb/SSD: 240Gb
13000
р.
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I5-6500/8/240Gb SSD
21000
р.
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Core i5-9600/8GB/256SSD
30000
р.
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Неттоп i5-6500t/8Gb DDR4/256Gb SSD
ФОТО
19000
р.
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Монитор 23" asus VGA/DVI/Vesa
5000
р.
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Мониторы широкоформатные 19" LG
2000
р.
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Мониторы широкоформатные 20" 16*10 Samsung
3000
р.
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Монитор 19" широкий

2500
р.
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Монитор 22" широкий
Full-HD
5000
р.
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Монитор 24" (Full-HD, Led)

7000
р.
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Накопитель SSD 120Gb
1500
р.
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Память 4Gb DDR3
1000
р.
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Клавиатура и мышь новые
700
р.
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HDD 500Gb

900
р.
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Материнские платы
Asus h61
3000
р.
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Оперативная память
4Gb ddr3
1500
р.
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КОНФИГУРАЦИИ
Для Колл-центра или маленького офиса
  • i3-2100/RAM: 8Gb /500Gb
  • HDD 500Gb/ WiFi
  • Монитор 22″ FHD
  • Клавиатура и мышь
  • Провода
14500 ₽
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Для Колл-центра или маленького офиса
  • i3-2100/RAM: 8Gb /500Gb
  • HDD 500Gb/ WiFi
  • Монитор 22″ FHD
  • Клавиатура и мышь
  • Провода
14500 ₽
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Для игр и развлечений i5-3470/GTX 1050ti 4gb
  • Процессор i5-3470 4x3,60 GHz(Turbo Boost)
  • Память DDR3 8gb
  • Диск HDD 500gb
  • Видеокарта GTX 1050ti 4gb
  • Блок питания 450w
  • Монитор 23"
  • Клавиатура/мышь
27000 ₽
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Для дизайна и видеомонтажа
  • Процессор i5-7400 4x3,50 GHz(Turbo Boost)
  • Память DDR4 4gb
  • Диск HDD 500gb
  • Видеокарта GTX 1050TI 4GB
  • Установлен windows 10
  • Материнская плата GIGABYTE GA-B250-DH3
  • Монитор 24"
  • Клавиатура/мышь
34500 ₽
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Для Бухгалтерии и высоких нагрузок
  • Core i5-4570/RAM 8Gb/SSD120Gb/ WiFi
  • Монитор 22″ FHD
  • Клавиатура и мышь
  • Провода
15000 ₽
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Для Бухгалтерии и высоких нагрузок
  • Core i5-4570/RAM 8Gb/SSD120Gb/ WiFi
  • Монитор 22″ FHD
  • Клавиатура и мышь
  • Провода
15000 ₽
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о нас
Наша компания занимается продажей компьютерной техники. Вот уже более 10 лет, как мы работаем в этой области. За это время мы сумели найти самых надежных поставщиков и готовы ответить качеством и низкой ценой на ваши запросы. Ежедневно мы доставляем технику по всей Москве и области. Мы поможем сделать правильный выбор и проинформируем вас по всем вопросам.
Кто к нам обращается
Индивидуальные предприниматели, которым нужно оснастить офис на 5-10 машин
Индивидуальные предприниматели с заказом на 1-2 машины в бухгалтерию и колл-центр
Крупные компании, которым срочно нужно поставить 50 компьютеров и оснастить новые рабочие места
Специалисты, которым нужен под любые задачи компьютер
финансовые обязательства
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Даем финансовые обязательства в договоре при покупке компьютера
отзывы
Комплектации от ведущих производителей
Есть в наличии офисные варианты, так и суперпроизводительные комплектующие для компьютера
доставка
Доставка
Доставка по Москве
Оплата
При получении
Отправка
По РФ после оплаты
Форма оплаты
Любая
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
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Москва, ул. Добролюбова 21АкА
Москва, ул. Русаковская 13А, строение 2
+7 (925) 122 19 00
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