Оптово-розничная продажа Б/У компьютерной техники

В разы дешевле, чем новые, качество не хуже. Новый компьютер с процессором Core-i3 стоит от 20000 рублей, мы предлагаем системные блоки от 8000 рублей. При этом работоспособность составляем не менее 5 лет, а также мы проводим предпродажную подготовку компьютера: Чистим, меняем термопасту и тд, что дает гарантию его долговечной службы и не перегревание
Работаем на перспективу
Предоставляем гарантии качества на все выполненные работы и комплектующие. Обеспечим вас компьютером, который идеально подойдет под ваши нужны. Будь то для колл-центра, бухгалтерии, дизайна или видеомонтажа. Мы уже более 10 лет на рынке и поэтому знаем как собрать компьютер, который прослужит вам долго. Нам интересно, чтобы к нам обращались снова и снова, поэтому мы работаем на перспективу
Оперативное решение вопроса
Оперативная сборка и доставка. Подбираем лучшие и выгодные решения и комплектации по вашим критериям или предоставим готовые конфигурации. Доставим в течении дня
СИСТЕМНЫЙ БЛОК I3-2100/4/HDD 500Gb
7000 ₽
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СИСТЕМНЫЙ БЛОК Core I3-540/4Gb/250Gb HDD
4500 ₽
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СИСТЕМНЫЙ БЛОК I7-2600/4/500Gb HDD
13000 ₽
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СИСТЕМНЫЙ БЛОК I5-6500/8/240Gb SSD
21000 ₽
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СИСТЕМНЫЙ БЛОК Core i5-9600/8GB/256SSD
30000 ₽
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СИСТЕМНЫЙ БЛОК Неттоп i5-6500t/8Gb DDR4/256Gb SSD
19000 ₽
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о нас
Наша компания занимается продажей компьютерной техники. Вот уже более 10 лет, как мы работаем в этой области. За это время мы сумели найти самых надежных поставщиков и готовы ответить качеством и низкой ценой на ваши запросы. Ежедневно мы доставляем технику по всей Москве и области. Мы поможем сделать правильный выбор и проинформируем вас по всем вопросам.
Кто к нам обращается
Индивидуальные предприниматели, которым нужно оснастить офис на 5-10 машин
Индивидуальные предприниматели с заказом на 1-2 машины в бухгалтерию и колл-центр
Крупные компании, которым срочно нужно поставить 50 компьютеров и оснастить новые рабочие места
Специалисты, которым нужен под любые задачи компьютер