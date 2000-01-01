Оптово-розничная продажа Б/У компьютерной техники

В разы дешевле, чем новые, качество не хуже. Новый компьютер с процессором Core-i3 стоит от 20000 рублей, мы предлагаем системные блоки от 8000 рублей. При этом работоспособность составляем не менее 5 лет, а также мы проводим предпродажную подготовку компьютера: Чистим, меняем термопасту и тд, что дает гарантию его долговечной службы и не перегревание

Предоставляем гарантии качества на все выполненные работы и комплектующие. Обеспечим вас компьютером, который идеально подойдет под ваши нужны. Будь то для колл-центра, бухгалтерии, дизайна или видеомонтажа. Мы уже более 10 лет на рынке и поэтому знаем как собрать компьютер, который прослужит вам долго. Нам интересно, чтобы к нам обращались снова и снова, поэтому мы работаем на перспективу

